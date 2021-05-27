Zeytinburnu'nda bir evde çıkan yangın söndürüldü
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Zeytinburnu'nda bir evde çıkan yangın söndürüldü

Anadolu Ajansı / Halis Akyıldız - Haberler | Güncel

Zeytinburnu'nda bir evde çıkan yangın hasara neden oldu.

Zeytinburnu'nda bir evde çıkan yangın hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Telsiz Mahallesi 85/14. Sokak'taki 4 katlı binanın 4. katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Dumandan dolayı evde mahsur kalan 1 kişi, itfaiye erleri tarafından kurtarıldı ve sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken dairede hasar oluştu.

Zeytinburnu'nda bir evde çıkan yangın söndürüldü
Zeytinburnu'nda bir evde çıkan yangın söndürüldü
Zeytinburnu'nda bir evde çıkan yangın söndürüldü
Zeytinburnu'nda bir evde çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halis Akyıldız

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