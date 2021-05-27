Zeytinburnu'nda bir evde çıkan yangın söndürüldü

Zeytinburnu'nda bir evde çıkan yangın hasara neden oldu.

Zeytinburnu'nda bir evde çıkan yangın hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Telsiz Mahallesi 85/14. Sokak'taki 4 katlı binanın 4. katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Dumandan dolayı evde mahsur kalan 1 kişi, itfaiye erleri tarafından kurtarıldı ve sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken dairede hasar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halis Akyıldız