Son dakika haber: Zeytinburnu'nda Afganistan uyruklu kadın bıçaklanarak öldürüldü
Son dakika haberine göre Zeytinburnu'nda sokak ortasında bıçaklanan Afganistan uyruklu kadın hayatını kaybetti.
Zeytinburnu'nda sokak ortasında bıçaklanan Afganistan uyruklu kadın hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Yeşiltepe Mahallesi Taş Cami Sokak'ta bıçaklanan kadını görenler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen polis çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de ismi Fatıma Haydari (28) olduğu öğrenilen Afganistan uyruklu yaralı kadına müdahale etti.
Fatıma Haydari, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Cinayetle ilgili olarak genç kadının eski eşinin arandığı öğrenildi.
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