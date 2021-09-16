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Zeytinburnu'nda eski eşini öldüren Afganlı tutuklandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Zeytinburnu'nda eski eşini öldüren Afganlı tutuklandı

ZEYTİNBURNU'nda Afganistan uyruklu Fatıma Ayderi'yi (28) bıçakla öldüren eski eşi Muhammed Tajık'ın ifadesinde olay günü tartıştıklarını belirterek, "Bir anda kendimi kaybettim. Ne yaptığımı hatırlamıyorum.

ZEYTİNBURNU'nda Afganistan uyruklu Fatıma Ayderi'yi (28) bıçakla öldüren eski eşi Muhammed Tajık'ın ifadesinde olay günü tartıştıklarını belirterek, "Bir anda kendimi kaybettim. Ne yaptığımı hatırlamıyorum. Bir anlık öfke ile oldu pişmanım" dediği öğrenildi. Şüpheli Tajık, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay önceki gün Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi'nde yaşandı. Eski eşiyle oturan Afganistan uyruklu Muhammed Tajık (30) kendisi gibi Afganistanlı eski eşi Fatıma Ayderi'yi (28) vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli Muhammed Tajık, emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edildi.

"KAFAMDA ONU ÖLDÜRMEK GİBİ BİR DÜŞÜNCE YOKTU"

Savcılıkta alınan ifadesinde 4 yıl önce Türkiye'ye kaçak yollardan giriş yaptıklarını, 12 yıl önce maktul ile evlendiklerini söyleyen Muhammed Tajık, 12 yaşlarında bir kız çocuklarının olduğunu söylediği öğrenildi. İfadesinde olaydan 4 yıl önce Türkiye'de oturma izni almak istediklerini bunun için eşinin kendisine 'Sen kendini sınır dışı ettir, bana ve çocuğa oturma izni veririler' dediğini, bunu kabul etmemesi üzerine eşinin üzerine uyuşturucu madde koyup şikayet ettiğini ve sınır dışı edildiğini anlatan şüpheli daha sonra tekrar Türkiye'ye kaçak yollardan giriş yaparak eşinin oturma izni aldığını söyledi.

Şüpheli Muhammed Tajık, "Tekrar Türkiye'ye geldiğimde eşim beni eve almadı. Bana 'Polisin beni evde görmemesi gerektiğini söyledi. Ben de Sinop'a çalışmaya gittim. Eşim ve kızım İstanbul'da kaldılar. Bir süre sonra eşim ne beni görmeye geldi ne de telefonlarımı açtı. Ancak bundan 15-20 gün önce bana 'Sen İstanbul'a gel biz boşanalım' dedi. Ben boşanmak istemediğim için İstanbul'a gelmedim. Ancak 'İstanbul'a gel bir şekilde anlaşırız' dedi. Bundan 5-6 gün önce bu teklif üzerine yola çıktım. Geldiğimde bana hamile olduğunu söyledi. Ben babasının kim olduğunu sordum. Bir kişinin kendisini kandırdığını, hata yaptığını, bu ilişkiden hamile kaldığını ve bu kişinin kendisini bırakıp gittiğini söyledi. Bu çocuğu kabul edip etmeyeceğimi sordu. Ben de kabul etmeyeceğimi söyledim. Bir sonraki buluşmamızda, yani olay günü eşimin parmağında yüzük vardı. Bana bebeği kabul eden bir kişi ile ilişki kurduğunu bu kişi ile yaşayacağını söyledi. Bunun üzerine tartıştık. Ben kızımı alacağımı söyledim. Eşim öfkelendi bağırmaya başladı. Beni sınır dışı ettireceğini söyledi. Ben de bir anda kendimi kaybettim. Ne yaptığımı hatırlamıyorum. Üzerimde bıçak yoktu. Orada bir tepsinin üzerindeki bıçağı aldığımı hatırlıyorum. Bu bıçakla eşimi vurmuş olmalıyım. Ancak olay anını hatırlamıyorum. Bıçağı aldığım yer otoparkın yanı gibi bir yerdi. Tepside karpuz yemişlerdi bıçak tepsinin üzerindeydi. Olay yerine gittiğimde kafamda onu öldürmek gibi bir düşünce yoktu. Bir anlık öfke ile oldu pişmanım" dediği öğrenildi. Bakırköy 2. Sulh Ceza Hakimliği'ne tutuklama istemiyle sevk edilen şüpheli Muhammed Tajık, "Üst soydan akrabayı kasten öldürme" suçundan tutuklandı.


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