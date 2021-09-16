Zeytinburnu'nda eski eşini öldüren Afganlı tutuklandı

ZEYTİNBURNU'nda Afganistan uyruklu Fatıma Ayderi'yi (28) bıçakla öldüren eski eşi Muhammed Tajık'ın ifadesinde olay günü tartıştıklarını belirterek, "Bir anda kendimi kaybettim. Ne yaptığımı hatırlamıyorum. Bir anlık öfke ile oldu pişmanım" dediği öğrenildi. Şüpheli Tajık, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay önceki gün Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi'nde yaşandı. Eski eşiyle oturan Afganistan uyruklu Muhammed Tajık (30) kendisi gibi Afganistanlı eski eşi Fatıma Ayderi'yi (28) vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli Muhammed Tajık, emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edildi.

"KAFAMDA ONU ÖLDÜRMEK GİBİ BİR DÜŞÜNCE YOKTU"

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri