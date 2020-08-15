Son dakika haber! Zeytin Dalı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı
Son dakika haberine göre Zeytin Dalı bölgesinde terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen 5 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı.
15.08.2020 12:27 | Son Güncelleme: 15.08.2020 13:42
Zeytin Dalı bölgesinde terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen 5 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı.
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, Zeytin Dalı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen 5 PKK/YPG'li teröristin gözaltına alındığı bildirildi.
Açıklamada, Mehmetçiğin bölgede huzur ve güven ortamının bozulmasına izin vermeyeceği vurgulandı.
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Kaynak: AA