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Son dakika haber | Zenit, Vitaly Fridzon'u kadrosuna kattı

Son dakika haberi: Rusya'nın Zenit Basketbol Takımı, şutör oyun kurucu Vitaly Fridzon'u transfer etti.

Son dakika haber | Zenit, Vitaly Fridzon'u kadrosuna kattı
18.07.2020 15:37 | Son Güncelleme: 18.07.2020 16:09

Rusya'nın Zenit Basketbol Takımı, şutör oyun kurucu Vitaly Fridzon'u transfer etti.

Rus temsilcisinden yapılan açıklamada, 34 yaşındaki basketbolcuyla bir yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

İki yıldır Lokomotiv Kuban forması giyen Fridzon, geçen sezon ligdeki 12 maçta 7,8 sayı, 1,4 ribaunt, Avrupa kulvarında ise 5 karşılaşmada 4,6 sayı, 2,8 ribaunt ortalamalarıyla oynamıştı.

2013-2018 yıllarında CSKA Moskova kadrosunda yer alan Fridzon, 2016'da THY Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşamıştı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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