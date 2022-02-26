Son dakika haber! Zelenskiy: "Ukrayna'nın AB üyeliğine karar vermek için çok önemli bir an" - Haberler

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Son dakika haber! Zelenskiy: "Ukrayna'nın AB üyeliğine karar vermek için çok önemli bir an"

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Son dakika haber! Zelenskiy:

Son dakika gelişmesine göre Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Uzun süredir devam eden tartışmayı kesin olarak sonlandırmak ve Ukrayna'nın AB üyeliğine karar vermek için çok önemli bir an" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Uzun süredir devam eden tartışmayı kesin olarak sonlandırmak ve Ukrayna'nın AB üyeliğine karar vermek için çok önemli bir an" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından açıklamalarını sürdürüyor. Sabah saatlerinde paylaştığı video ile ülkeden kaçtığı iddialarını yalanlayan Zelenskiy, bu kez de Ukrayna'nın Avrupa Birliği üyeliğine ilişkin açıklama yaptı. AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüştüğünü ifade eden Zelenskiy, "Uzun süredir devam eden tartışmayı kesin olarak sonlandırmak ve Ukrayna'nın AB üyeliğine karar vermek için çok önemli bir an" dedi. Michel ile gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde "Ukraynalıların özgür gelecekleri için daha fazla etkili yardım ve mücadele ele alındı" ifadelerini kullandı. - KİEV

İhlas Haber Ajansı - Politika

Vladimir Zelenskiy, Avrupa Birliği, Ukrayna, Rusya, Politika, Haberler

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