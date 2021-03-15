Zehir tacirleri bir poşet uyuşturucu ile yakalandı
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Zehir tacirleri bir poşet uyuşturucu ile yakalandı

15.03.2021 13:43 | Son Güncelleme: 15.03.2021 14:15

Zehir tacirleri bir poşet uyuşturucu ile yakalandı Motosikletli zehir tacirleri jandarmadan kaçarken uyuşturucu dolu poşeti boş araziye attı Denizli'de jandarma ekiplerinin dur ihtarına uymayarak motorla kaçan 2 zehir taciri önleri kesilerek yakalandı.

Zehir tacirleri bir poşet uyuşturucu ile yakalandı

Motosikletli zehir tacirleri jandarmadan kaçarken uyuşturucu dolu poşeti boş araziye attı

DENİZLİ - Denizli'de jandarma ekiplerinin dur ihtarına uymayarak motorla kaçan 2 zehir taciri önleri kesilerek yakalandı. Şüphelilerin araziye attığı poşetten 200 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken, şüpheliler ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Denizli'nin Honaz ilçesinde Denizli Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi ve Honaz İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, "Yurttürk" adı verilen uyuşturucu ile mücadele operasyonları kapsamında motosikletle seyir halindeki 36 yaşındaki Can Ş. ile 41 yaşındaki Ercan H. isimli kişilerin uyuşturucu maddesi satışı yaptığını belirledi. Takibe alınan şüpheliler dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. İki şüpheli motorla kaçmaya çalışırken yanlarında bulunan bir poşeti tarlaya attı. Bunu gören ekipler tarladan poşeti aldı ve kısa üre içerisinde şüphelilerin önünü keserek yakaladı. Ekipler poşeti açtıklarında içerisinde 200 gram metamfetamin maddesi ile karşılaştı. Manav oldukları öğrenilen Can Ş. ve Ercan H. İfadeleri alınmak üzere Honaz İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zehir tacirleri bir poşet uyuşturucu ile yakalandı
Zehir tacirleri bir poşet uyuşturucu ile yakalandı
Zehir tacirleri bir poşet uyuşturucu ile yakalandı
Zehir tacirleri bir poşet uyuşturucu ile yakalandı
Zehir tacirleri bir poşet uyuşturucu ile yakalandı
Zehir tacirleri bir poşet uyuşturucu ile yakalandı
Zehir tacirleri bir poşet uyuşturucu ile yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EREN ELYESA POLAT

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