Son dakika haber: Zehir taciri yakalanmamak için bulduğu yöntem pes dedirti
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Son dakika haber: Zehir taciri yakalanmamak için bulduğu yöntem pes dedirti

Son dakika haber: Zehir taciri yakalanmamak için bulduğu yöntem pes dedirti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberlerine göre Denizli'de hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen aracı ile sokak sokak zehir ticareti yaptığı tespit edilen şahsa yönelik operasyon düzenlendi.

Denizli'de hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen aracı ile sokak sokak zehir ticareti yaptığı tespit edilen şahsa yönelik operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan şahsın sattığı uyuşturucu maddeleri ise yakalanmamak için aracın radyo kısmının içerisine gizlediği ortaya çıktı.

Denizli'de hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden zehir taciri Narkotik timlerince takibe alındı. Kentin farklı noktalarında zehir satan uyuşturucu taciri kısa süreli takibin ardından yakalanarak gözaltına alındı. Araçta yapılan aramalarda ise ortaya çıkan manzara pes dedirtti. Zehir taciri yakalanmamak için uyuşturucu maddeleri aracın radyo kısmına zulaladığı ortaya çıktı.

Ayrıca kent genelinde uyuşturucu madde kullanan ve satışını gerçekleştiren şüphelilere yönelik ardı ardına operasyonlar düzenlendi. Operasyonlar kapsamında 33 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise Yarım kilogram esrar maddesi, muhtelif cins ve miktarlarda satışa hazır vaziyette uyuşturucu madde, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 25 TL para, ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, tabancalara ait 8 adet mermi ve hassas terazi ele geçirildi. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 33 şüpheliden 16'sı tutuklanarak ceza evine gönderildi. - DENİZLİ

Son dakika haber: Zehir taciri yakalanmamak için bulduğu yöntem pes dedirti
Son dakika haber: Zehir taciri yakalanmamak için bulduğu yöntem pes dedirti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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