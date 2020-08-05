Son dakika haber... Zafer Meydanı'nda asfaltlama çalışmaları başladı Bir son dakika haberine göre Aydın'ın Efeler ilçesinin tarfik akışının en yoğun olduğu yerlerinden olan Zafer Meydanı'nda sıcak asfalt kaplama çalışmaları başladı.

Aydın'ın Efeler ilçesinin tarfik akışının en yoğun olduğu yerlerinden olan Zafer Meydanı'nda sıcak asfalt kaplama çalışmaları başladı.

Efeler'in en işlek noktalarından olan Zafer Meydanı üzerinde yol çalışmaları dün akşam itibariyle başladı. Aydın Büyükşehir Belediyesi ekiplerince aralıksız devam edecek olan çalışmalar kapsamında Zafer Meydanı sıcak asfalta kavuşacak. Vatandaşların çalışma sürecinde mağdur olmamaları için alternatif güzergahlar düzenleyen Aydın Büyükşehir Belediyesi, çalışmaların aralıksız devam edeceğini belirtti. Çalışmaların 9 Ağustos tarihinde bitmesi beklenirken, Zafer Meydanı sıcak asfalta kavuşarak Aydınlıların hizmetine sunulacak. 5 gün sürecek olan çalışma boyunca vatandaşlar, 127. Sokak,104. Sokak, Zübeyde Hanım Caddesi, 204. Sokak ve Orta Mahalle Caddesi'ni alternatif güzergah olarak kullanabilecek. Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada "Trafik akışının emniyetli şekilde gerçekleşmesi ve herhangi bir kaza oluşmaması için trafik işaret ve işaretçilerine uyulmasını önemle rica ederiz. Gösterdiğiniz özveri ve dayanışma için teşekkür ederiz" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İHA