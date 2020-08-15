Son dakika haber... Yüzdükleri suda kaybolan 2 çocuk için başlatılan arama çalışmasına ara verildi Son dakika gelişmesine göre Ekiplerin suda kaybolan çocukları araması Suda kaybolan çocukların aileleri Çocuklardan Serhat Çilkasit ile röportaj Çocuklardan Kadir Dalga ile röportaj Suda kaybolan çocukların ailelerinin sinir krizi geçirmesi Arama kurtarma çalışmaları KARS - Kars'ta gittikleri piknik alanında serinlemek...

Ekiplerin suda kaybolan çocukları araması Suda kaybolan çocukların aileleri Çocuklardan Serhat Çilkasit ile röportaj Çocuklardan Kadir Dalga ile röportaj Suda kaybolan çocukların ailelerinin sinir krizi geçirmesi Arama kurtarma çalışmaları KARS - Kars'ta gittikleri piknik alanında serinlemek için suya giren iki çocuk, akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Ekiplerin çocukları arama çalışmalarına ara verildi. Kaynak: AA