Son dakika haber... Yüzdükleri suda kaybolan 2 çocuk için başlatılan arama çalışmasına ara verildi
Son dakika gelişmesine göre Ekiplerin suda kaybolan çocukları araması Suda kaybolan çocukların aileleri Çocuklardan Serhat Çilkasit ile röportaj Çocuklardan Kadir Dalga ile röportaj Suda kaybolan çocukların ailelerinin sinir krizi geçirmesi Arama kurtarma çalışmaları KARS - Kars'ta gittikleri piknik alanında serinlemek...
15.08.2020 23:04 | Son Güncelleme: 15.08.2020 23:10
Ekiplerin suda kaybolan çocukları araması
Suda kaybolan çocukların aileleri
Çocuklardan Serhat Çilkasit ile röportaj
Çocuklardan Kadir Dalga ile röportaj
Suda kaybolan çocukların ailelerinin sinir krizi geçirmesi
Arama kurtarma çalışmaları KARS - Kars'ta gittikleri piknik alanında serinlemek için suya giren iki çocuk, akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Ekiplerin çocukları arama çalışmalarına ara verildi.
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Kaynak: AA