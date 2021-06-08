Son dakika haber | Yuvadan düşen yavru kargayı itfaiye ekibi kurtardı
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Son dakika haber | Yuvadan düşen yavru kargayı itfaiye ekibi kurtardı

Son dakika haber | Yuvadan düşen yavru kargayı itfaiye ekibi kurtardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberlerine göre Hakkari'de yuvasından düşen yavru karga, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Hakkari'de yuvasından düşen yavru karga, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Katremas Mahallesi'ndeki yuvasından uçmak isterken dere yatağına düşen yavru karga için itfaiye ekipleri hemen harekete geçti. Bölgeye gelen itfaiye eri Sefer Çiftçi, merdiven yardımıyla dere yatağına inerek yavru kargayı kurtardı.

Yavru karga, tekrar ağaçtaki yuvasına bırakıldı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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