Yuvadan düşen yavru karga için itfaiye seferber oldu
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Yuvadan düşen yavru karga için itfaiye seferber oldu

Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları - Haberler | Güncel

ANTALYA'da bir okulun bahçesinde ağaçtaki yuvasından düşen yavru karga, itfaiye ekiplerince yerine bırakıldı.

ANTALYA'da bir okulun bahçesinde ağaçtaki yuvasından düşen yavru karga, itfaiye ekiplerince yerine bırakıldı.

Muratpaşa ilçesi Fatih Ortaokulu'nun bahçesinde, ağaçtaki karga yuvasında bulunan 2 yavru, uçmak için alıştırma yaparken okulun bahçesine düştü. Okulda eğitim gören özel öğrenciler, yavrulardan birini sevmek istedi. Yavrusunu korumaya çalışan karga çocuklara saldırınca okul müdürü Süleyman Öztürk durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipteki itfaiye görevlisi, eldiven aracılığıyla tuttuğu yavruyu, açılan merdivenle ağaçtaki yuvaya bıraktı. Karga yavrusunun yuvasına dönmesini sağlayan itfaiye ekiplerine, öğrenciler ve veliler alkışlarla destek verdi. Okul görevlileri ve itfaiye, ikinci yavruyu tüm aramalara karşın bulamadı.Okul müdürü Süleyman Öztürk, andız ağacındaki yavruları anne karganın uçurmak için bahçeye indirdiğini belirtti. Öztürk, "Bu sırada anne karga öğrencimize ve çalışanımıza müdahale girişiminde bulundu. İtfaiyeye haber verdik. Yavruya zarar vermeden ekiplerimiz yuvaya bıraktı. Güzel bir çalışma oldu" dedi.


Yuvadan düşen yavru karga için itfaiye seferber oldu
Yuvadan düşen yavru karga için itfaiye seferber oldu
Yuvadan düşen yavru karga için itfaiye seferber oldu
Yuvadan düşen yavru karga için itfaiye seferber oldu
Yuvadan düşen yavru karga için itfaiye seferber oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları

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