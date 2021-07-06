Son dakika haber: Yuvadan düşen leyleğin imdadına itfaiye yetişti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber: Yuvadan düşen leyleğin imdadına itfaiye yetişti

Son dakika haber: Yuvadan düşen leyleğin imdadına itfaiye yetişti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dakika haberleri: Bingöl'de yuvasından düşen yavru leylek, itfaiye ekiplerince kurtarılarak tekrar yuvasına bırakıldı.

Bingöl'de yuvasından düşen yavru leylek, itfaiye ekiplerince kurtarılarak tekrar yuvasına bırakıldı.

Genç ilçesi Tarlabaşı köyünde bir direkte bulunan yuvadan bir yavru leylek düştü. Leyleği yerde gören çevredeki vatandaşlar, durumu İtfaiye ekiplerine bildirdi. Köye gelen itfaiye ekipleri merdiven yardımıyla yavru leyleği yuvasına geri yerleştirdi. Çevredeki vatandaşlar, yardımlarından dolayı itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - BİNGÖL

Son dakika haber: Yuvadan düşen leyleğin imdadına itfaiye yetişti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Çöp kutusuna sıkışan çocuğun imdadına itfaiye ekipleri yetişti
Çöp kutusuna sıkışan çocuğun imdadına itfaiye ekipleri yetişti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ali Babacan Numan Kurtulmuş Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Şevval Sam Kartal Tibet Mahsun Kırmızıgül Mohammed Al Saloussi
Spor Erol Bulut Fatih Terim Abdullah Avcı Mostafa Mohamed Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber: Yuvadan düşen leyleğin imdadına itfaiye yetişti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.7.2021 12:55:11. #1.14#

title