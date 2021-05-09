Son dakika haber: Yürüme engelli annenin en büyük destekçisi, büyük fedakarlıklarla büyüttüğü engelli çocukları oldu

Son dakika gündem haberi... Edirne'de tek odalı evde engelli çocuklarıyla yaşayan, yardımla ayağa kalkabilen anne Gülüzar Epçeli'ye en büyük desteği, büyük fedakarlıklarla büyüttüğü bedensel engelli çocukları veriyor.

Edirne'de tek odalı evde engelli çocuklarıyla yaşayan, yardımla ayağa kalkabilen anne Gülüzar Epçeli'ye en büyük desteği, büyük fedakarlıklarla büyüttüğü bedensel engelli çocukları veriyor.

Yıldırım Mahallesi'ndeki tek odalı evde engelli çocuklarıyla yaşayan anne Gülüzar Epçeli (75), yaklaşık 15 yıl önce hayat arkadaşı ve en büyük destekçisi eşini kaybetti.

Eşinin ölümüyle bedensel engelli çocukları Şükrü (40), Osman (35) ve Fatma (47) ile tek başına kalan fedakar anne, engelli maaşı ve devletin yardımıyla hayata tutundu.

Her gün Kızılay'dan sıcak yemek yardımı alan, yaşı nedeniyle çocuklarının yardımıyla ayağa kalkabilen anneye en büyük desteği de bir zamanlar "bebek gibi" baktığı bedensel engelli çocukları veriyor.

Konuşmakta ve yürümekte zorluk çeken anne Epçeli, kendisine uzatılan mikrofona sadece "Çocuklarıma ben baktım, bu yaşa kadar büyüttüm, yalnız kaldım." demekle yetiniyor.

"Şimdi biz fedakarlık yapacağız, annemizin her derdine koşacağız"

Bedensel engelli Şükrü Epçeli, AA muhabirine, annelerinin bu yaşa kadar kendilerine çocuk gibi bakıp büyüttüğünü bundan sonra da ona kendilerinin bakacağını söyledi.

Annesinin kendilerine bakarken çok fedakarlıklar yaptığını vurgulayan Epçeli, "Şimdi biz fedakarlık yapacağız. Annemizin her derdine biz koşacağız. Artık o bize yardım etmeyecek, biz ona yardım edeceğiz. Bizler onu çok seviyoruz." dedi.

Osman Epçeli ise diğer kardeşleri gibi yürümekte zorluk çekse de genelde evin ihtiyaçlarını kendisinin aldığını anlattı.

Devletten aldıkları engelli maaşı ve her gün Kızılay'dan evlerine gelen sıcak yemek sayesinde hayata tutunduklarını belirten Epçeli, babası öldükten sonra annelerinin çok zor şartlar altında kendilerine baktığını, büyük fedakarlıklar yaptığını dile getirdi.

Epçeli, devletin uzun zamandır kendilerine destek olduğunu ifade ederek, "Allah devletimizden razı olsun. Her zaman yanımızda oldu. Tek bir isteğimiz var. Biz bu kış bu sobadan çok çektik. Her tarafımız duman içinde oldu. Hepimiz aynı odada yatıyoruz. Evimize doğal gaz çektirmek istiyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin