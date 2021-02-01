Son dakika haber: Yurtiçi Kargo'dan Sevgililer Günü'ne özel yarışma
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Son dakika haber: Yurtiçi Kargo'dan Sevgililer Günü'ne özel yarışma

01.02.2021 13:01 | Son Güncelleme: 01.02.2021 13:04
Son dakika haber: Yurtiçi Kargo'dan Sevgililer Günü'ne özel yarışma

Son dakika haberleri: Yurtiçi Kargo, Sevgililer Günü'ne özel düzenlediği yarışmayı kazanan 5 kişinin 2021 boyunca göndereceği 10 adet gönderiyi bedava taşıyacak.

Yurtiçi Kargo, Sevgililer Günü'ne özel düzenlediği yarışmayı kazanan 5 kişinin 2021 boyunca göndereceği 10 adet gönderiyi bedava taşıyacak.

Yurtiçi Kargo'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, Instagram sayfasından 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel yarışma düzenliyor.

Yurtiçi Kargo'nun Instagram sayfasını takip ederek paylaşılan postun altına emojilerle sevgisini anlatan ve sevdiğini etiketleyenler arasında çekiliş yapılacak.

1-5 Şubat'ta düzenlenecek yarışmayı kazanan 5 kişinin yıl boyunca göndereceği 10 kargoyu Yurtiçi Kargo ücretsiz taşıyacak.

Yarışma kapsamında gönderilecek olan kargolar, 30 desi ile sınırlı olacak. Adres teslim ve SMS ile bilgilendirme hizmetleri ücretsiz gönderim kapsamında olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu

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