Son dakika haber | Yurtiçi Kargo, 2 yıllık yatırım hedefini açıkladı

Yurtiçi Kargo Genel Müdürü Fatih Önyol, pandemi döneminde hayata geçirdikleri projelerle 2 bin 500 yeni istihdam sağladıklarını söyleyerek, "Toplam personel sayımızı 18 bine çıkardık. Salgının gölgesinde geçen 1 yılda 200 milyon liradan fazla yatırım yaptık. Bu yıl Türkiye'nin en büyük otomasyon projesini hayata geçirerek 2 yıllık yatırımı hedefini 400 milyonun üzerinde tamamlamak istiyoruz" dedi.

Pandeminin başladığı mart ayından bugüne kadar sadece bir yıl içerisinde 200 milyon yatırım yaptıklarını ifade eden Yurtiçi Kargo Genel Müdürü Fatih Önyol, 2020 yılının değerlendirerek, 2021 yılı hedeflerini açıkladı.

Bu yıl da yatırımlara hız kesmeden devam edeceklerini söyleyen Önyol, "Sadece bir yıl içerisinde esnaflardan oluşan teslimat noktaları, aracı olan girişimcilere kendi işinin patronu olma fırsatını veren YK Plus Taşıyıcı, en hızlı şekilde kargo teslimatına olanak sağlayan Doğrudan Dağıtım Noktaları, akıllı kargo dolapları gibi büyük projeleri hayata geçirdik.

"18 BİN KİŞİLİK İSTİHDAM SAĞLIYORUZ"

2020 yılının kendileri için kalitede fark yaratma yılı olduğunun altını çizen Fatih Önyol, hayata geçirdikleri tüm projelere bu çerçevede karar verdiklerini ifade etti. Sahada hizmet veren birim sayısını kısa süre içerisinde bin 48'e çıkardıklarını belirten Önyol, 1 yıl içerisinde 2 bin 500 ek personel alımı yaparak, çalışan sayısını 18 bine çıkardıklarını dile getirdi.

"HEM ESNAFIN HEM DE MÜŞTERİLERİMİZİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜK"

2020 yılı içerisinde hayata geçirmeyi düşündükleri tüm projeleri yaşanan pandemi sebebi ile öne aldıklarını ifade eden Önyol, "Projelerimizi 360 derece fayda sağlayacak şekilde üretmeye dikkat ediyoruz. Hem bize, hem müşterilerimize hem de sektöre fayda sağlayacak modellere ağırlık veriyoruz" diye konuştu.

Örnek olarak YK Plus Teslim Noktası projesi ile evinde kargo beklemek istemeyen müşterilerine yeni bir seçenek sunduklarını ifade eden Önyol, "Müşterilerimize isterseniz hiçbir ek ücret ödemeden anlaşma yaptığımız esnaftan kargonuzu teslim alabilirsiniz dedik. Pandemiden zarar gören esnafımıza da gelin bizim kargo dağıtım sistemimize dahil olun, sizden teslim alınan kargo sayısı kadar ödeme yapalım dedik. Hem pandemiden zarar gören esnafın; hem de müşterilerimizin yüzünü güldürecek bir proje ile dağıtım ağımızı güçlendirmiş olduk. YK Plus Teslim Noktası projemiz ile bugün son rakamlara göre 3 bine yakın noktadan teslimat yapabiliyoruz" ifadelerini kullandı.

"BİNDEN FAZLA GİRİŞİMCİYİ KENDİ İŞİNİN PATRONU YAPTIK"

Teslim Noktası projesinin yanı sıra, YK Plus Taşıyıcı projesi ile aracı olan herkese, her geçen yıl büyüyen kargo sektöründe kendi işini kurma fırsatı verdiklerini ifade eden Önyol, sadece birkaç ay içerisinde binden fazla girişimcinin sisteme dahil edildiğini söyledi. Bu sistemde girişimcilerin kendilerine ait araçları ile dağıttığı kargo sayısı kadar gelir elde ettiğini aktaran Önyol, başvuruların web sitesi üzerinden alındığını, daha sonra başvuran adayların titizlikle değerlendirilerek sisteme dahil edildiğini dile getirdi.

KARGO DAĞITIM AĞINI GÜÇLENDİREN DOĞRUDAN DAĞITIM NOKTALARI

Kısa sürede ciddi bir yatırım hamlesi ile 100'ün üzerinde, yeni birim açtıklarını ifade eden Önyol, ayrıca Doğrudan Dağıtım Noktaları adını verdikleri yeni birim modelini de hayata geçirdiklerini söyledi. Önyol, "Sadece dağıtıma odaklanan, bu birimler sayesinde hem şube/acentelerimizde iş yükünü azalttık hem de personel başına düşen kargo sayısında çok ciddi bir iyileşme sağladık. 2021 yılında da yeni projeler ile sahada olacağız" dedi.

"TÜRK EKONOMİSİNE EN ÇOK FAYDA SAĞLAYAN 30 ŞİRKETTEN BİRİ OLDUK"

Gerçekleştirdiğimiz yatırımların getirisini de aldıkları ödüller ve müşterilerinin teşekkürleri ile görebildiklerini aktaran Fatih Önyol, "Objektif olarak gerçekleştirilen tüm kamuoyu araştırmalarında müşteri memnuniyeti en yüksek kargo şirketi olarak gösteriliyoruz. Örneğin Yıldız Teknik Üniversitesi ve İtibar Akademisi tarafından Türk ekonomisine en çok fayda sağlayan 30 şirketten biri olarak gösterildik ve listede yer alan tek kargo şirketi olmanın haklı gururunu yaşadık" diye konuştu.

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK OTOMASYONLU TRANSFER MERKEZİNİ KURUYORUZ"

2021 yılı içerisinde Türkiye'nin en büyük otomasyonlu transfer merkezini İstanbul'da tamamlayacaklarını ifade eden Önyol, saatlik ve toplam kapasitede, Türkiye'de eşi benzeri olmayan büyüklükte olacağını açıkladı. Önyol, ayrıca on binlerce kargoyu saatler içerisinde ayrıştırabilecek bu transfer merkezinin, sektörde büyük bir açığı kapatacağını belirtti.

"MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİ YÜZDE 63 ARTIRDIK"

Hayata geçirdikleri projeler sayesinde, müşteri memnuniyetini artırmayı başardıklarını ifade eden Önyol, "Yaptığımız yatırımlar sayesinde yoğunluğun en yüksek seviyeye çıktığı eylül, ekim ve kasım döneminde sektörün şikayet oranları yüzde 46 artarken, biz tarafsız şikayet ölçümleme sistemlerinin verilerine göre, memnuniyet oranımızı yüzde 63 oranında artırdık" ifadelerini kullandı.

YENİ PROJELER

Müşterilerin taleplerini ve kendilerinden beklentilerini sürekli takip ettiklerini açıklayan Önyol, "Çok yakın zamanda şirketimizin kalitesi ve standartları çerçevesinde sektöre yeni modeller kazandırmaya devam edeceğiz. Her zaman daha kaliteli ve daha hızlısı için, sahaya yeni projelerimizi sürmeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergin Garip