Son dakika haber | Yurt içi üretici enflasyonu yüzde 38.33'e yükseldi (2)
Son dakika haber... Yurt içi üretici fiyatları Mayıs'ta aylık yüzde 3.92 yükseldi ve yıllık üretici enflasyonu yüzde 38.33'e yükseldi.
Yurt içi üretici fiyatları Mayıs'ta aylık yüzde 3.92 yükseldi ve yıllık üretici enflasyonu yüzde 38.33'e yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, yurt içi üretici fiyatları ilk beş ayda yüzde 17.34 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 22.24 yükseldi.Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 32.88, imalatta yüzde 41.27, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 6.64, su temininde yüzde 29.72 artış olarak gerçekleşti.Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 47.76, dayanıklı tüketim malında yüzde 29.18, dayanıksız tüketim malında yüzde 25.22, enerjide yüzde 43.33, sermaye malında yüzde 29.49 artış olarak gerçekleşti.Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 2.76, imalatta yüzde 3.94, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 4.55, su temininde yüzde 0.47 artış olarak gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında yüzde 5.20, dayanıklı tüketim malında yüzde 2.40, dayanıksız tüketim malında yüzde 1.65, enerjide yüzde 5.17, sermaye malında yüzde 3.14 artış olarak gerçekleşti.Yıllık en düşük artış; yüzde 6.64 ile elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı, yüzde 8.58 ile giyim eşyası, yüzde 12.64 ile deri ve ilgili ürünler olarak gerçekleşti. Buna karşılık;ham petrol ve doğal gaz yüzde 217.86, kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 167.09, ana metaller yüzde 84.66 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.Aylık tek azalış; yüzde 0.22 ile temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları alt sektöründe gerçekleşti. Buna karşılık ana metaller yüzde 8.97, ağaç ve mantar ürünleri (mobilya hariç) yüzde 8.41, kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 7.99 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu. (Grafik - Tablo)
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Kaynak: Demirören Haber Ajansı