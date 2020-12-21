Son dakika haber | Yurt genelinde yük taşıyan araçlar denetlendi
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Son dakika haber | Yurt genelinde yük taşıyan araçlar denetlendi

21.12.2020 23:57 | Son Güncelleme: 22.12.2020 00:00
Son dakika haber | Yurt genelinde yük taşıyan araçlar denetlendi

Son dakika haberleri: Polis ekiplerince yurt genelinde eş zamanlı olarak yapılan denetimlerde tespit edilen 7 bin 674 kural ihlaline cezai işlem uygulandı.

Polis ekiplerince yurt genelinde eş zamanlı olarak yapılan denetimlerde tespit edilen 7 bin 674 kural ihlaline cezai işlem uygulandı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yük taşıyan araç şoförlerinin trafik ihlallerini önlemek amacıyla 18-19-20 Aralık'ta yük taşıyan araçlara yönelik ülke genelinde eş zamanlı özel denetim gerçekleştirildi.

Yapılan denetimlerde, 92 bin 119 araç ve sürücü kontrol edilirken, 1406 sürücünün araçlarında takograf bulundurmadığı, 817 sürücünün de çalışma ve dinlenme sürelerine uymadığı belirlendi.

Kontroller sonucunda 100 aracın zorunlu mali sorumluluk sigortasının olmadığı, 1074 aracın ise yasal hız sınırlarına uymadığı tespit edildi.

Denetimlerde tespit edilen 7 bin 674 kural ihlaline işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsa Toprak

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