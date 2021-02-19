Son dakika haber... Yurt dışına kaçmaya çalışan PKK'nın bombacısı yakalandı (3)
19.02.2021 21:10 | Son Güncelleme: 19.02.2021 21:15
Son dakika habere göre TUTUKLANDI Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin operasyonu ile yakalanan PKK'lı terörist K.H.R.S. ve yurt dışına kaçması amacıyla yardım ve yataklık yapan kişi, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
TUTUKLANDI
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin operasyonu ile yakalanan PKK'lı terörist K.H.R.S. ve yurt dışına kaçması amacıyla yardım ve yataklık yapan kişi, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dinçer AKBİR