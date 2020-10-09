Son dakika haber | Yurt dışına geçmeye çalışanları taşıyan tekneye operasyon (1)
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Son dakika haber | Yurt dışına geçmeye çalışanları taşıyan tekneye operasyon (1)

09.10.2020 11:04 | Son Güncelleme: 09.10.2020 11:09

Son dakika haberleri... İzmir'in Urla ilçesi açıklarında bir tekneye düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışan çok sayıda kişi yakalandı, geçişi organize ettiği şüphesiyle 2 kişi gözaltına alındı.

İzmir'in Urla ilçesi açıklarında bir tekneye düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışan çok sayıda kişi yakalandı, geçişi organize ettiği şüphesiyle 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Seferihisar'daki Sığacık limanından gece saatlerinde hareket eden "Küçükyalı 1" isimli tekne, Urla Uzunkuyu Kokar mevkisi kıyılarından çok sayıda kişiyi alarak denize açıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı'nın ortak operasyonunda tekne, Urla açıklarında durduruldu.

Bu sırada tekneden kaçmak amacıyla denize atlayan kaptan için arama kurtama çalışması başlatıldı.

Teknede bulunan çok sayıda kişinin uyruk ve kimlik tespiti için çalışmalar devam ediyor.

Öte yandan jandarma ekipleri, geçişi organize ettikleri şüphesiyle 2 kişiyi Sığacık'ta bir pansiyona düzenledikleri operasyonla yakaladı.

Son dakika haber | Yurt dışına geçmeye çalışanları taşıyan tekneye operasyon (1)
Son dakika haber | Yurt dışına geçmeye çalışanları taşıyan tekneye operasyon (1)
Son dakika haber | Yurt dışına geçmeye çalışanları taşıyan tekneye operasyon (1)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meriç Ürer

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