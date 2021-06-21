Son dakika haber... Yurt dışı üretici fiyatları yıllık yüzde 39.60 yükseldi
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Son dakika haber... Yurt dışı üretici fiyatları yıllık yüzde 39.60 yükseldi

Son dakika haber... Yurt dışı üretici fiyatları yıllık yüzde 39.60 yükseldi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberine göre Yurt dışı üretici fiyatları Mayıs'ta aylık bazda yüzde 4.69 ve yıllık bazda yüzde 39.60 yükseldi.

Yurt dışı üretici fiyatları Mayıs'ta aylık bazda yüzde 4.69 ve yıllık bazda yüzde 39.60 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre Türkiye'de üretimi yapılarak yurt dışına ihraç edilen malların fiyatlarındaki değişimin ölçüldüğü yurt dışı üretici fiyatları, yılın ilk beş ayında yüzde 15.95 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 32.03 yükseldi.

Yurt dşı üretici fiyatları yıllık bazda madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 38.90, imalatta yüzde 39.61 yükseldi.Ana sanayi gruplarında yurt içi üretici fiyatları yıllık bazda, ara malında yüzde 46.62, dayanıklı tüketim malında yüzde 37.63, dayanıksız tüketim malında yüzde 30.25, enerjide yüzde 180.23, sermaye malında yüzde 28.86 yükseldi.Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 2,69, imalatta yüzde 4,72 artış olarak gerçekleşti.Yurt dşı üretici fiyatları aylık bazda, ara malında yüzde 5.49, dayanıklı tüketim malında yüzde 4.60, dayanıksız tüketim malında yüzde 3.24, enerjide yüzde 10.31, sermaye malında yüzde 3.62 yükseldi.Yıllık bazda, diğer ulaşım araçlarında yüzde 18.43, temel eczacılık ürünleri ve müstahzarlarında yüzde 19.82, basım ve kayıt hizmetlerinde yüzde 23.16 ile yurt dışı üretici fiyatlarının en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünlerinde yüzde 180.23, ana metaller yüzde 60.66, metal cevherleri yüzde 58.73 ile yurt dışı üretici fiyatlarının en çok arttığı alt sektörler oldu.Aylık bazda, içeceklerde yüzde 0.86, temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları yüzde 1.43, metal cevherleri yüzde 2.13 ile yurt içi üretici fiyatlarının en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 10.31, bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler yüzde 8.10, ana metaller yüzde 7.54 ile yurt dışı üretici fiyatlarının en çok arttığı alt sektörler oldu. (Grafik - Tablo)

 


Son dakika haber... Yurt dışı üretici fiyatları yıllık yüzde 39.60 yükseldi
Son dakika haber... Yurt dışı üretici fiyatları yıllık yüzde 39.60 yükseldi
Son dakika haber... Yurt dışı üretici fiyatları yıllık yüzde 39.60 yükseldi
Son dakika haber... Yurt dışı üretici fiyatları yıllık yüzde 39.60 yükseldi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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