Son dakika haber... Yunusların tekne ile dansı kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber... Yunusların tekne ile dansı kamerada

İhlas Haber Ajansı / EMRE CAN BAYRAM - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Yunusların tekne ile dansı kamerada Zonguldak'ta denizde tekneye eşlik eden çok sayıda yunusun dansı kameralara yansıdı.

Yunusların tekne ile dansı kamerada

ZONGULDAK - Zonguldak'ta denizde tekneye eşlik eden çok sayıda yunusun dansı kameralara yansıdı.

Kozlu ilçesi açıklarında açıklarında yunusların bir tekneye eşlik etmesi tekne sahibi tarafından görüntülendi. Yunus sürüsünün tekneye eşlik etmesinin yer aldığı o anlar ise adeta görsel şölen oluşturdu. Sabahın erken saatlerinde görünen yunuslar, bir an olsun teknenin yanından ayrılmadı. Tekne ile birlikte bata çıka ilerleyen yunuslar birbirleriyle de adeta dans etti. Yunus sürüsü, bir süre sonra tekneden ayrılarak Karadeniz'e ilerledi.

Son dakika haber... Yunusların tekne ile dansı kamerada
Son dakika haber... Yunusların tekne ile dansı kamerada
Son dakika haber... Yunusların tekne ile dansı kamerada
Son dakika haber... Yunusların tekne ile dansı kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMRE CAN BAYRAM

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Eda Ece Demet Akalın Şeyma Subaşı Hakan Sabancı
Spor Gökhan Töre Aykut Kocaman Hüseyin Göçek Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Cuma Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Yunusların tekne ile dansı kamerada - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.5.2021 15:07:22. #1.16#

title