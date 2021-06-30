Son dakika haber... "Yunuslar" timine katılacak polis memurları Afyon Motor Sporları Merkezi'nde eğitimden geçiyor
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Son dakika haber... "Yunuslar" timine katılacak polis memurları Afyon Motor Sporları Merkezi'nde eğitimden geçiyor

Son dakika haber... 'Yunuslar' timine katılacak polis memurları Afyon Motor Sporları Merkezi'nde eğitimden geçiyor
Anadolu Ajansı / Arif Yavuz - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Afyonkarahisar ve Adana'da Motosikletli Polis Timler Amirliği'ne (Yunuslar) katılacak 15 polis memuruna, Afyon Motor Sporları Merkezi'ndeki padok alanında eğitim veriliyor.

Afyonkarahisar ve Adana'da Motosikletli Polis Timler Amirliği'ne (Yunuslar) katılacak 15 polis memuruna, Afyon Motor Sporları Merkezi'ndeki padok alanında eğitim veriliyor.

Afyon Motor Sporları Merkezi'ndeki padok alanında oluşturulan parkurda, 1 aylık eğitimin ardından başarılı olan polis memurları, illerindeki Yunuslar ekibine katılacak.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timleri Amiri Veysel Deniz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Yunuslar'a yeni gelecek polis memurlarını padok alanındaki parkurda sokağa hazırladıklarını söyledi.

Eğitime Afyonkarahisar ile Adana'dan 15 polis memurunun katıldığını dile getiren Deniz, şöyle konuştu:

"Arkadaşlarımız bir aylık eğitim sürecinde burada başarılı olabilirlerse Yunuslar timi bünyesine katılacak. Ayrıca, daha güçlü bir şekilde asayiş olaylarında ve sokaklarda görev yapacaklar."

Eğitimin sabah 8'den itibaren sporla başladığını anımsatan Deniz, şunları kaydetti:

"Burada yürüyüşümüzü ve koşumuzu yapıyoruz. Ardından motosikletlerle birlikte akşam 5-6'ya kadar eğitimimiz devam ediyor. Eğitimde ise dar manevralar, sokak aralarına nasıl girileceği, sokakta nasıl pozisyonlarda karşılaşacabilecekleri, şahıslarla nasıl görüşüleceği, nasıl mülakat yapılacağı ve tahkikat yapılacağı anlatılıyor. Yine, arkadaşlarımız öncü ve artçı olarak motosiklete binme ve motosiklet üzerinde silah eğitimi alıyorlar. Bu eğitimde başarılı olan arkadaşlarımız Yunuslar timine girmeye hak kazanıyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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