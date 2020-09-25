Son dakika haber! Yunusemre Kaymakamı Kantay'ın makam aracı kaza yaptı: 2 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber! Yunusemre Kaymakamı Kantay'ın makam aracı kaza yaptı: 2 yaralı

25.09.2020 12:13 | Son Güncelleme: 25.09.2020 12:19
Son dakika haber! Yunusemre Kaymakamı Kantay'ın makam aracı kaza yaptı: 2 yaralı

Son dakika gündem haberi... Manisa'nın Yunusemre ilçesi Kaymakamı Atilla Kantay'ın makam otomobili ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 sürücü yaralandı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesi Kaymakamı Atilla Kantay'ın makam otomobili ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 sürücü yaralandı.

Cengiz Çapacı'nın kullandığı Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay'ın 45 AA 124 plakalı makam aracı ile İsmail İçyer idaresindeki 45 AAP 027 plakalı hafif ticari araç, Menemen Caddesi Ingolstadt Bulvarı Kavşağı'nda çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekiplerinin çalışmalarının ardından her iki otomobil de yoldan kaldırıldı.

Bu arada, Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay'ın kaza esnasında araçta olmadığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haluk Satır

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Donald Trump Meral Akşener Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu
Magazin Cem Yılmaz Halil Sezai Aytaç Ağırlar İbrahim Tatlıses
Spor Babel Arda Turan Fatih Terim Rıza Çalımbay Marcel Tisserand
Daha Fazla Tv Uefa Sabah Deprem
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Yunusemre Kaymakamı Kantay'ın makam aracı kaza yaptı: 2 yaralı - Manisa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.9.2020 12:23:56. #1.14#
title