Son dakika haber... Yunusemre Belediyesi kazada ölen futbolcusunu unutmadı
Gelen son dakika haberlerine göre 3 yıl önce trafik kazasında hayatını kaybeden Yunusemre Belediyespor futbolcusu Samet Algu için belediye bahçesinde lokma döktürüldü.
21.08.2020 16:04 | Son Güncelleme: 21.08.2020 16:55
3 yıl önce trafik kazasında hayatını kaybeden Yunusemre Belediyespor futbolcusu Samet Algu için belediye bahçesinde lokma döktürüldü.
Yunusemre Belediyespor, 3 yıl önce trafik kazasında hayatını kaybeden kulüp futbolcusu Samet Algu'yu unutmadı. Algu için belediye bahçesinde lokma hayrı yaptı. Lokma hayrına Yunusemre Belediyespor Başkanı Arif Alkan, kulüp çalışanları, anne Selma ve baba Osman Algu ile eşi Merve Algu katıldı. Yunusemre Belediyespor Başkanı Arif Alkan, Algu'yu vefatının 3. yılında unutmadıklarını belirterek, "Rabbim mekanını cennet eylesin. Nurlar içinde yatsın. Allah ailesine sabırlar versin" dedi. - MANİSA
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Kaynak: İHA