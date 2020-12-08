Son dakika haber | Yunuseli örnek tesise kavuşuyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haber | Yunuseli örnek tesise kavuşuyor

08.12.2020 17:13 | Son Güncelleme: 08.12.2020 17:17
Son dakika haber | Yunuseli örnek tesise kavuşuyor

Son dakika gündem haberi... Bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına rağmen yatırımlarını aralıksız sürdüren Osmangazi Belediyesi, Yunuseli Mahallesi'ne bünyesinde hem otopark hem de kapalı pazar yerinin bulunduğu örnek tesisi kazandırmak için gün sayıyor.

Bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına rağmen yatırımlarını aralıksız sürdüren Osmangazi Belediyesi, Yunuseli Mahallesi'ne bünyesinde hem otopark hem de kapalı pazar yerinin bulunduğu örnek tesisi kazandırmak için gün sayıyor.

Osmangazi Belediyesi, sokak aralarında kurulan, yol ve cadde kapatılarak trafiğin aksamasına neden olan semt pazarlarını modern pazar alanlarına taşımaya devam ediyor. Yunuseli Mahallesi'nde hayata geçirilen projede, gerek pazarcı esnafının daha iyi şartlarda çalışması gerekse vatandaşların hijyenik ve sağlıklı ortamda alışveriş yapabilmesi hedefleniyor.

Toplam 3 bin metrekare alan üzerine inşa edilen Yunuseli Kapalı Pazar Alanı'nın üst katı 100 araç kapasiteli otopark, alt katı ise 130 tezgah kapasiteli kapalı pazar alanı olarak hizmet verecek. Kaba inşaatı tamamlanan kapalı pazar yeri ve otopark, bölgedeki önemli bir ihtiyacı giderecek.

Pazar alanlarının Türk kültürü ve mutfağı için önemli mekanlar olduğuna dikkat çeken Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa'ya yeni modern pazar alanları kazandırdıklarını söyledi. Başkan Dündar, "Bizler, Osmangazi için çalışmaya devam ediyoruz. Koronavirüs salgınına rağmen yatırım ve projelerimizi hız kesmeden sürdürüyoruz. Yunuseli Kapalı Pazar Alanı, mimarisiyle pazar alanlarına getirdiğimiz dönüşümün en güzel örneği olacak. Vatandaşlarımız rahat bir şekilde alışveriş yapabilme imkanı bulacak. Pazarımızın zemin beton dökme işlerini ve kaba inşaatını tamamladık. İnşallah, en yakın zamanda hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız" dedi. - BURSA

Son dakika haber | Yunuseli örnek tesise kavuşuyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika haberleri: Ukrayna Sağlık Bakanı isyan etti ve Türkiye'yi örnek gösterdi
Son dakika haberleri: Ukrayna Sağlık Bakanı isyan etti ve Türkiye'yi örnek gösterdi
Son dakika haberleri: Türk ampute futbolcu Telli'yi örnek aldı, hayallerinin önündeki 'engel'i kaldırdı
Son dakika haberleri: Türk ampute futbolcu Telli'yi örnek aldı, hayallerinin önündeki "engel"i kaldırdı
Son dakika haberi: 33 gün önce jandarmanın elinden kaçırılan Şariban annesine kavuştu
Son dakika haberi: 33 gün önce jandarmanın elinden kaçırılan Şariban annesine kavuştu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Ali Mahir Başarır Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ivana Sert Pınar Altuğ Yıldız Tilbe Nesrin Cavadzade
Spor Samatta Fatih Terim Burak Yılmaz Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kız Silah Aralık Kemal Kılıçdaroğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber | Yunuseli örnek tesise kavuşuyor - Bursa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.12.2020 17:28:50. #1.15#
title