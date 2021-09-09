Son dakika haber... Yunus Emre Enstitüsü, "Selam Olsun" projesinin dördüncü durağı Üsküp'te etkinlikler düzenledi
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Son dakika haber... Yunus Emre Enstitüsü, "Selam Olsun" projesinin dördüncü durağı Üsküp'te etkinlikler düzenledi

Son dakika haber... Yunus Emre Enstitüsü, 'Selam Olsun' projesinin dördüncü durağı Üsküp'te etkinlikler düzenledi
Anadolu Ajansı / Mehmet Şah Yılmaz - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Yunus Emre Enstitüsünce (YEE), vefatının 700. yılında Yunus Emre'yi anmak, Balkanlar'da, kültürel ve tarihsel bağları sanat ile pekiştirmek amacıyla yürütülen "Selam Olsun" projesinin dördüncü durağı Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te etkinlikler gerçekleştirildi.

Yunus Emre Enstitüsünce (YEE), vefatının 700. yılında Yunus Emre'yi anmak, Balkanlar'da, kültürel ve tarihsel bağları sanat ile pekiştirmek amacıyla yürütülen "Selam Olsun" projesinin dördüncü durağı Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te etkinlikler gerçekleştirildi.

YEE'den yapılan yazılı açıklamaya göre, YEE, dördüncü durağında Kuzey Makedonya halkı ile buluşma düzenleyerek, ülkenin bağımsızlık gününde yapılan etkinlikle halkın coşkusuna ortak oldu.

Etkinliklerde, geleneksel Türk tiyatrosundan el sanatlarına, Yunus Emre'nin dizelerinden ezgilerle bezenen evrensel mesajlarına zengin bir yelpazede sunulan değerler Kuzey Makedonya'da büyük ilgi gördü.

Başkent Üsküp'te bulunan tarihi Üsküp Çarşısı içindeki Kurşunlu Han'da düzenlenen etkinliklerde, Yunus Emre ilahilerini Orta Asya müziği ile birleştiren Türk dünyası ozanı Arslanbek Sultanbekov ve Enstitü sanatçısı Alper Tuna sahne aldı.

Katılımcılar arasında yer alan Kuzey Makedonyalı Ali Mehmed'in, Sultanbekov'un meşhur bestesi Dombra'ya eşlik etti.

Anadolu türkülerinin Balkan türküleriyle harmanlandığı ezgilerle misafirlere müzik şöleni sunuldu.

Tiyatro oyuncusu Faruk Karagül tarafından sergilenen kukla gösterilerinin ardından hayal perdesinde buluşan katılımcılar, Karagöz-Hacivat oyunu ile keyifli vakit geçirdi.

Ressam Murat Yılmaz ise Yunus Emre'nin "4 Kapı 40 Makam" felsefesini ebru sanatı ile katılımcılara aktarırken cam sanatçısı Kadriye Yorulmaz alevde şekillendirdiği cam ürünleri misafirlerin beğenisine sundu.

Geleneksel el sanatları atölyelerinde katılımcıların ortaya koydukları ürünler kendilerine hediye edildi.

Etkinlik, Yunus Emre'nin evrensel ve insanlığa dair mesajlarını içeren seçilmiş şiirlerinin seslendirilmesi ile son buldu.

"Selam Olsun" projesi

Türk kültür ve sanat öğelerini sahne performanslarıyla Balkan ülkelerinde farklı bölge halkları ile buluşturan projede Enstitü, adını ve ruhunu temsil ettiği Yunus Emre'nin kucaklayıcı görüşünü yansıtmayı, ortak tarihin paylaşıldığı coğrafyalarda kültürlerarası diyaloğu pekiştirmeyi amaçlıyor.

"Selam Olsun" projesinin dördüncü ayağı, 8 Eylül'de Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te yapıldı.

Karadağ ve Arnavutluk'taki programlarını tamamlayan proje ekibi, daha sonra etkinliklerine Bosna Hersek, Macaristan ve Romanya'da devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Şah Yılmaz

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