Son dakika haber: Yunanistan sularında özel teknede yaralı bulunan 3 kişi hastaneye kaldırıldı Son dakika haberlerine göre Sahil Güvenlik Komutanlığı, Rodos Adası Yunanistan sularında, Yunan unsurlarınca ateş açıldığı bilgisi alınan özel teknede bulunan yaralı 2 Türk ve 1 Suriye vatandaşının Marmaris Devlet Hastanesine kaldırıldığını bildirdi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Rodos Adası Yunanistan sularında, Yunan unsurlarınca ateş açıldığı bilgisi alınan özel teknede bulunan yaralı 2 Türk ve 1 Suriye vatandaşının Marmaris Devlet Hastanesine kaldırıldığını bildirdi.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamada, saat 03.40'ta Muğla'nın Marmaris ilçesinde 7,2 deniz mili açığındaki Rodos Adası Yunanistan suları içerisinde, 2 Türk ve 1 Suriye uyruklunun bulunduğu özel tekneye Yunanistan deniz unsurları tarafından ateş açıldığı bilgisinin alındığı belirtildi.

Olay mahalline 112 Acil Servis personeli ile 4 Sahil Güvenlik botu ve 1 Sahil Güvenlik dalış timinin sevk edildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi.

"Olay mahalline intikal edildiğinde beyan edilen Yunan deniz unsurlarının bölgede olmadığı tespit edilmiş, özel teknede bulunan 1 Türk vatandaşı hafif yaralı, 1 Suriye vatandaşı kolu kırık, 1 Türk vatandaşı da ağır yaralı olarak Marmaris Devlet Hastanesine sevk edilmiştir. Ateş açılan özel tekne, yedekleme esnasında su alarak batmıştır. Olayla ilgili Marmaris nöbetçi cumhuriyet savcısı tarafından adli tahkikat başlatılmıştır."

Kaynak: AA