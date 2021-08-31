Son dakika haber... Yunanistan ölüme terk ediyor, Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtarıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber... Yunanistan ölüme terk ediyor, Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtarıyor

Son dakika haber... Yunanistan ölüme terk ediyor, Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtarıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberlerine göre Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri Aydın'da 2021 yılının ilk 8 ayında Yunanistan unsurları tarafından denizlerde ölüme terk edilen bin 45 düzensiz göçmenin hayatını kurtardı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri Aydın'da 2021 yılının ilk 8 ayında Yunanistan unsurları tarafından denizlerde ölüme terk edilen bin 45 düzensiz göçmenin hayatını kurtardı.

Türk karasularında güvenlik ve emniyeti sağlayan, ulusal çıkarları ve doğal kaynakları koruyan Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, ölümle yaşam arasında kalan mültecileri kurtarmaya devam ediyor. Yasa dışı yollardan Avrupa'ya gitmek isteyen ve birçoğu Yunanistan unsurları tarafından ölüme terk edilen, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu düzensiz göçmenler, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılıyor. Edinilen bilgiye göre Sahil Güvenlik ekipleri, Aydın'da arama ve kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Yunan unsurları tarafından ölüme terk edilen, can salı ve motorsuz lastik bot içerisinde denizde ölümle burun buruna bırakılan, Aydın ili sınırları dahilindeki denizlerde 2021 yılı Şubat ayı içerisinde 61, Nisan'da 28, Mayıs'ta 23, Haziran'da 245, Temmuz'da 247, Ağustos'ta 441 kişi olmak üzere, Türk Sahil Güvenlik ekipleri toplamda bin 45 düzensiz göçmenin hayatını kurtardı. Kurtarılan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine gönderildi.

Sahil Güvenlik ekiplerinin Aydın'da arama ve kurtarma faaliyetlerinin gece gündüz aralıksız devam ettiği öğrenildi. - AYDIN

Son dakika haber... Yunanistan ölüme terk ediyor, Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtarıyor
Son dakika haber... Yunanistan ölüme terk ediyor, Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtarıyor
Son dakika haber... Yunanistan ölüme terk ediyor, Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtarıyor
Son dakika haber... Yunanistan ölüme terk ediyor, Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtarıyor
Son dakika haber... Yunanistan ölüme terk ediyor, Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtarıyor
Son dakika haber... Yunanistan ölüme terk ediyor, Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtarıyor
Son dakika haber... Yunanistan ölüme terk ediyor, Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtarıyor
Son dakika haber... Yunanistan ölüme terk ediyor, Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtarıyor
Son dakika haber... Yunanistan ölüme terk ediyor, Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtarıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mansur Yavaş Emine Erdoğan Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Zeynep Gül Yılmaz
Magazin Alişan Burak Deniz Neşet Ertaş Deniz Akkaya
Spor Ali Koç Muslera Erol Bulut Abdullah Avcı Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haber... Yunanistan ölüme terk ediyor, Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtarıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.8.2021 10:50:01. #1.15#

title