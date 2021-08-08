Son dakika haberi! Yunanistan'da yangın söndürme uçağı düştü
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Son dakika haberi! Yunanistan'da yangın söndürme uçağı düştü

Son dakika haberi! Yunanistan'da yangın söndürme uçağı düştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Yunanistan'da Zakintos Adası'nda devam eden yangına müdahale eden yangın söndürme uçağının düştüğü bildirildi.

Yunanistan'da Zakintos Adası'nda devam eden yangına müdahale eden yangın söndürme uçağının düştüğü bildirildi.

Yunanistan'da birçok noktada orman yangınları devam ediyor. Zakintos Adası'ndaki Lagopodo bölgesinde devam eden yangına müdahale eden Pezetel tipi yangın söndürme uçağının düştüğü bildirildi. Lagopodo-Macherado bölgesinde çıkan yangına müdahale için havalanan uçağın 35 yaşındaki pilotunun kazadan sağ kurtulduğu aktarılırken, pilota ilk müdahalenin bölgedeki diğer itfaiye ekipleri tarafından yapıldığı bildirildi.

Yangına karadan müdahale eden ekiplere destek için havalanan iki Pezetel tipi uçaktan biri olan uçağın, neden düştüğü henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

EĞRİBOZ ADASI'NDAKİ YANGINLAR 6 GÜNDÜR DEVAM EDİYOR

Eğriboz Adası'nda 6 gündür devam eden yangınların yerleşim yerlerine yaklaşmasıyla İstiea'da Agios Nikolaos plajında toplanarak feribot ve teknelerle tahliye edildi. Sahil güvenlik, bugüne kadar adanın farklı bölgelerinden olmak üzere 2 binden fazla kişinin tahliye edildiğini aktardı.

Bu sabah Gouves, Artemisio ve Vouliki köyleri boşaltılırken, alevler Monokarya ve Vasilika köylerine yaklaşmış durumda. Alevler Psaropouli'de yerleşim yerlerini tehdit ederken, Ellinika köyü de yangınlarla çevrildi. 570'ten fazla itfaiyecinin alevlerle savaştığı Eğriboz'da yangın bölgelerine gönderilen takviye itfaiye ekipleri ise ağaç ve elektrik direklerinin devrilerek yolları kapatması sonucu bölgeye ulaşmakta güçlük çekiyor.

(Alexandros Gasteratos/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Yunanistan'ın Zakinthos Adası'nda yangın söndürme uçağı düştü
Yunanistan'ın Zakinthos Adası'nda yangın söndürme uçağı düştü
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