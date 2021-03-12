Son dakika haber! Yunanistan'da limanda demirli kruvaziyerde yangın çıktı

Yunanistan'ın Korfu Adası'ndaki limanda demirli kruvaziyerde yangın çıktı.

Yerel basındaki haberlere göre, 30 Ocak'tan bu yana Korfu Limanı'nda demirli bulunan "MSC Lirica" adlı gemide öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İçinde yolcu bulunmayan gemideki yangında 51 kişilik mürettebattan ölen ya da yaralanan olmadı.

Geminin güvertesindeki cankurtaran botlarından çıktığı tahmin edilen yangını söndürme çalışmalarına itfaiye ve sahil güvenlik ekipleri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Hatipoğlu