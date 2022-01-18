Son dakika haber: Yunanistan Başbakanı Miçotakis: "Türkiye'nin tavrında büyük değişiklik yok" - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber: Yunanistan Başbakanı Miçotakis: "Türkiye'nin tavrında büyük değişiklik yok"

Son dakika haber: Yunanistan Başbakanı Miçotakis:
AA / Derya Gülnaz Özcan - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkiye'ye dostluk eli uzatılırken bir dizi önlemin de hazır bulundurulmasının, doğru bir yaklaşım olduğunu savundu.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkiye'ye dostluk eli uzatılırken bir dizi önlemin de hazır bulundurulmasının, doğru bir yaklaşım olduğunu savundu.

Miçotakis, geçen hafta hayatını kaybeden Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli için düzenlenen tören kapsamında gerçekleştirdiği Strazburg ziyaretinde, Avrupa Halk Partisi milletvekilleri ile bir araya geldi.

Avrupa Birliği (AB) genelini ilgilendiren konuları ve Türkiye- Yunanistan ilişkilerini değerlendiren Miçotakis, Türkiye'nin Yunanistan'a karşı tavrında büyük bir değişiklik olmadığını savundu.

Miçotakis, "Bu nedenle bu iki aşamalı yaklaşımı uyguladık; bir yandan dostluk elimizi uzatırken diğer yandan da Türkiye'nin, Yunanistan ve (Güney) Kıbrıs'a karşı saldırgan bir tavra dönüş yapması halinde kullanılabilecek bir dizi kısıtlayıcı önlemler paketini hazırladık. Bence bu, doğru bir yaklaşımdır." diye konuştu.

Ayrıca Miçotakis, göçmen meselesinde de yapıcı bir ilişki oluşturulabilmesi için Türkiye ile daha çok iş birliğine ihtiyaç olduğunu kaydetti. ???????

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Arnavutluk meclisinde yaptığı konuşmasında, 'Türkiye ile Arnavutluk el ele verdiğinde Allah'ın izniyle üstesinden...

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Arnavutluk meclisinde yaptığı konuşmasında, "Türkiye ile Arnavutluk el ele verdiğinde Allah'ın izniyle üstesinden...

 Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Meclisi'ne hitap etti Açıklaması

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Meclisi'ne hitap etti Açıklaması
AA / Derya Gülnaz Özcan - Son Dakika Haberleri

Avrupa Parlamentosu, Yunanistan, Strazburg, Türkiye, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title