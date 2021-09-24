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Son dakika haber | Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkevi açılışına katılan Başpiskopos Elpidoforos ile görüştü

AA / Derya Gülnaz Özcan - Haberler | Güncel
Son dakika haber | Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkevi açılışına katılan Başpiskopos Elpidoforos ile görüştü

Son dakika haberleri... Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, New York'taki Türkevi açılışına katılması nedeniyle Atina'da rahatsızlık yaratan Amerika Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Elpidoforos ile bir araya geldi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, New York'taki Türkevi açılışına katılması nedeniyle Atina'da rahatsızlık yaratan Amerika Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Elpidoforos ile bir araya geldi.

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, görüşmede diasporadaki Rum toplumunun sorunlarının ele alındığı belirtildi.

Amerika Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Elpidoforos'un New York'ta, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın da bulunduğu Türkevi açılış törenine katılması, Yunan ve Güney Kıbrıs Rum kamuoylarında tepkiye yol açmış, Atina durumdan duyduğu rahatsızlığı dile getirmişti.

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Yannis İkonomu bu rahatsızlığı net bir şekilde ifade etmişti. İkonomu yaptığı açıklamada "Elpidoforos'un hareketleri bizi rahatsız etti. Yunan hükümeti memnuniyetsizliğini ifade ediyor." demişti.

Başpiskopos Elpidoforos ise sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, pazartesi günü Türkevi'nin açılış töreninde bulunuşunun, barış dolu bir gelecek ve dini özgürlüklerin korunması için diyalog amacı taşıdığını belirtmişti.

Elpidoforos, "Kıbrıslı ve ABD'deki Rum kardeşlerimde, özellikle sevgili cemaatimde istemeden yol açtığım acı için gerçekten çok üzgünüm." ifadesini kullanmıştı.

AA / Derya Gülnaz Özcan - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika haber | Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkevi açılışına katılan Başpiskopos Elpidoforos ile görüştü - Haberler
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