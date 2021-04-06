Libya Başbakanı Dibeybe: "Libya, Türkiye ve Yunanistan'ın haklarının korunmasının önemini vurguluyoruz"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Libya Başbakanı Dibeybe: "Libya, Türkiye ve Yunanistan'ın haklarının korunmasının önemini vurguluyoruz"

Anadolu Ajansı / Mücahit Aydemir - Haberler | Güncel

Libya'nın başkenti Trablus'u ziyaret eden Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile görüştü.

Libya'nın başkenti Trablus'u ziyaret eden Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile görüştü.

Başbakan Dibeybe, Miçotakis'i başbakanlık konutunda resmi törenle karşıladı. İki lider, heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Dibeybe, burada yaptığı konuşmada, Yunanistan ve Libya arasında ekonomi ve yatırım alanlarında daha fazla iş birliğini hedeflediklerine işaret ederek, "İki ülke arasındaki çıkarlar doğrultusunda diplomatik ilişkileri yeniden tesis etmeye ve diplomatik temsiliyeti artırmaya çalışıyorum." diye konuştu.

Libya Başbakanı, Yunanistan ile enerji, deniz ticareti ve askeri denizcilik eğitimi alanlarındaki tüm anlaşmaların yeniden etkinleştirilmesini umduklarını belirtti.

Türkiye ile Libya arasında 27 Kasım 2019'da imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırasına değinen Dibeybe, şunları söyledi:

"Türkiye ile münhasır ekonomik bölge belirlenmesi üzerine imzaladığımız anlaşmalar konusuna gelince, her türlü anlaşmanın, uygun çözümler sunmaya katkı sağlaması ve Libya, Türkiye ve Yunanistan'ın haklarının korunmasının önemini vurguluyoruz."

Libya Başbakanı Dibeybe, şöyle devam etti:

"Aynı şekilde, Girit ve Libya arasında deniz yetki alanlarının sınırlandırılması ve münhasır ekonomik bölge konusunda görüşmelerin başlaması için Libya ve Yunanistan arasında ortak komisyon kurmaya hazırız."

Miçotakis: "İstikrarın sağlanması için Libya'nın yanında olacağız"

Öte yandan Yunan Başbakan Miçotakis, ziyaretinin temel amacının Trablus'taki Yunanistan Büyükelçiliği'nin yeniden açılması olduğunu kaydetti.

Miçotakis, Trablus'un ardından Bingazi'de konsolosluk açacaklarını ifade etti.

"İstikrarın sağlanması ve seçimlerin dış müdahaleden uzak gerçekleştirilmesi için Libya'nın yanında olacağız" diyen Miçotakis, Libya'daki yabancı güçlerin ülkeden ayrılması çağrısı yaptı.

Miçotakis, Libya ve Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hakları kapsamında imzaladığı mutabakat muhtırasına ilişkin ise, "Avrupa Konseyi'nin kararlarına göre herhangi bir yasal güce sahip olmadığını" savunduğu bu "belgelerin" iptal edilmesi gerektiğini ileri sürdü.

Yunan Başbakan, şöyle devam etti:

"Benim doğduğum yer Girit Adası. Sonuçta coğrafya, bazılarının haritalarda çizdiği yapay çizgileri değil, ikili ilişkilerin çerçevesini belirliyor."

Trablus'ta son günlerde yoğunlaşan diplomatik ziyaretler kapsamında bugün, Libya Başbakanı Dibeybe, Yunanistan Başbakanından önce İtalyan mevkidaşı Mario Draghi ile görüşmüştü.

Libya Başbakanı Dibeybe: 'Libya, Türkiye ve Yunanistan'ın haklarının korunmasının önemini vurguluyoruz'
Libya Başbakanı Dibeybe: 'Libya, Türkiye ve Yunanistan'ın haklarının korunmasının önemini vurguluyoruz'
Libya Başbakanı Dibeybe: 'Libya, Türkiye ve Yunanistan'ın haklarının korunmasının önemini vurguluyoruz'
Libya Başbakanı Dibeybe: 'Libya, Türkiye ve Yunanistan'ın haklarının korunmasının önemini vurguluyoruz'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Aydemir

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Cahit Özkan Hulusi Akar Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ajda Pekkan Demet Akalın Demet Özdemir Berrak Tüzünataç
Spor Ozan Tufan Erol Bulut Okay Yokuşlu Yılmaz Vural Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İntihar Ali Koç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Libya Başbakanı Dibeybe: "Libya, Türkiye ve Yunanistan'ın haklarının korunmasının önemini vurguluyoruz" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 19:08:53. #1.14#
title