Son dakika haber | Yunanistan'a kaçmak isteyen 4 FETÖ şüphelisi sınırda yakalandı

Son dakika haberi: Edirne'de güvenlik güçleri, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisini sınırda yakaladı.

Edirne'de güvenlik güçleri, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisini sınırda yakaladı.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Jandarma Komutanlığı ekiplerince İpsala ilçesinde düzenlenen operasyonda, Kumlar Rampası mevkisinde yurt dışına kaçmaya çalıştıkları tespit edilen M.A.A. ve A.C. yakalandı.

Yapılan araştırmada bu kişilerin FETÖ şüphelisi oldukları tespit edildi. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan tutuklandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğünün Enez'deki operasyonunda da FETÖ üyesi oldukları belirlenen Y.S. ve G.S. gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Baran