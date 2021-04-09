Son dakika haber... Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan 3 FETÖ şüphelisinden 2'si tutuklandı

Gelen son dakika haberine göre Edirne'de yasa dış yollarla Yunanistan'a gitmeye hazırlanırken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 3 kişiden 2'si cezaevine gönderildi.

Edirne'de yasa dış yollarla Yunanistan'a gitmeye hazırlanırken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 3 kişiden 2'si cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ile Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yurt dışına kaçma hazırlığındaki FETÖ şüphelisi Ç. E. (51), M.Ş. (45) ve K.H'yi (32) operasyonla yakaladı.

M.Ş. ve Ç.E.'nin üzerinde sahte kimlik bulundu.

Gözaltına alınan şüphelilerden M.Ş. ve K.H. işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

İş Dünyası Gelişim Merkezi (İŞGED) ile Florya İşadamları Derneği (FİADER) başkanlıkları da yaptığı belirtilen Ç.E. ise polis ekiplerince İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlker Gürel