Son dakika haber... Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan 3 FETÖ şüphelisinden 2'si tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber... Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan 3 FETÖ şüphelisinden 2'si tutuklandı

Anadolu Ajansı / İlker Gürel - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan 3 FETÖ şüphelisinden 2'si tutuklandı

Gelen son dakika haberine göre Edirne'de yasa dış yollarla Yunanistan'a gitmeye hazırlanırken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 3 kişiden 2'si cezaevine gönderildi.

Edirne'de yasa dış yollarla Yunanistan'a gitmeye hazırlanırken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 3 kişiden 2'si cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ile Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yurt dışına kaçma hazırlığındaki FETÖ şüphelisi Ç. E. (51), M.Ş. (45) ve K.H'yi (32) operasyonla yakaladı.

M.Ş. ve Ç.E.'nin üzerinde sahte kimlik bulundu.

Gözaltına alınan şüphelilerden M.Ş. ve K.H. işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

İş Dünyası Gelişim Merkezi (İŞGED) ile Florya İşadamları Derneği (FİADER) başkanlıkları da yaptığı belirtilen Ç.E. ise polis ekiplerince İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlker Gürel

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Özgür Özel Ziya Selçuk Cahit Özkan Meral Akşener
Magazin Müge Anlı Oğuzhan Koç Tayanç Ayaydın İbrahim Tatlıses
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Hakan Kutlu Ümit Öztürk Cüneyt Çakır
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Futbol
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan 3 FETÖ şüphelisinden 2'si tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 17:50:39. #1.15#
title