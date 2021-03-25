Son dakika haber: Yunanistan'a kaçma hazırlığında 2 FETÖ şüphelisi yakalandı

Son dakika habere göre Edirne'nin İpsala ilçesinin Esetçe Beldesi yakınlarında, güvenlik güçleri tarafından durdurulan taksi içerisinde bulunan 2 şahsın yapılan kimlik kontrolünde 'FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan aranma kaydı ve yargılandıkları ortaya çıktı.