Son dakika haber! Yunanistan'a kaçarken yakalanan terör örgütü PKK ve DHKP-C şüphelileri tutuklandı
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Son dakika haber! Yunanistan'a kaçarken yakalanan terör örgütü PKK ve DHKP-C şüphelileri tutuklandı

Son dakika haber! Yunanistan'a kaçarken yakalanan terör örgütü PKK ve DHKP-C şüphelileri tutuklandı
Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışırken yakalanarak gözaltına alınan terör örgütü PKK ve DHKP-C şüphelileri tutuklandı.

Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışırken yakalanarak gözaltına alınan terör örgütü PKK ve DHKP-C şüphelileri tutuklandı.

Güvenlik güçleri tarafından yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi S.B. ile DHKP-C şüphelisi Z.Y'nin işlemleri tamamlandı.

Uzunköprü Adliyesine getirilen şüpheliler savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şüpheliler S.B. ile Z.Y, Yunanistan'a kaçmak isterken Meriç ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin

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