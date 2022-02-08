Son dakika haber: Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi eski polis tutuklandı - Haberler
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Son dakika haber: Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi eski polis tutuklandı

AA, Hakan Mehmet Şahin - Güncel
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Son dakika haber: Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi eski polis tutuklandı

Son dakika haberleri: Edirne'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) zanlısı tutuklandı.

EDİRNE (AA) - Edirne'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) zanlısı tutuklandı.

Güvenlik güçleri tarafından dün Uzunköprü ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ şüphelisi eski polis S.K'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesine sevk edilen S.K, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü, Yunanistan, Edirne, Polis, Güncel, Haber

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