Son dakika haber: Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi eski polis tutuklandı
AA, Hakan Mehmet Şahin - Güncel
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Son dakika haberleri: Edirne'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) zanlısı tutuklandı.
EDİRNE (AA) - Edirne'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) zanlısı tutuklandı.
Güvenlik güçleri tarafından dün Uzunköprü ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ şüphelisi eski polis S.K'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesine sevk edilen S.K, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel