Son dakika haber... Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 kişiden 2'si FETÖ terör örgütü mensubu çıktı
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Son dakika haber... Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 kişiden 2'si FETÖ terör örgütü mensubu çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber... Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 kişiden 2'si FETÖ terör örgütü mensubu çıktı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Milli Savunma Bakanlığı tarafından, İpsala'dan yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 şahıstan 2'sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından, İpsala'dan yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 şahıstan 2'sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabından FETÖ ile mücadelenin hudutlarda da aralıksız devam ettiği belirtilerek, Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 şahıstan 2'sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu açıklandı. MSB paylaşımda, "FETÖ ile mücadelemiz hudutlarda da aralıksız devam ediyor. İpsala'dan yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. İpsala İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edilen şahıslardan 2'sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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