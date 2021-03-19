Son dakika haber | Yunanistan, 7 göçmeni ellerini bağlayıp denize ölüme attı (2)

Gelen son dakika haberlerine göre 3 KİŞİ ÖLDÜ, 3 KİŞİ SAĞ KURTARILDIİçişleri Bakanlığı, İzmir açıklarında Yunanistan'ın ölüme terk ettiği göçmenleri arama çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı.

3 KİŞİ ÖLDÜ, 3 KİŞİ SAĞ KURTARILDI

İçişleri Bakanlığı, İzmir açıklarında Yunanistan'ın ölüme terk ettiği göçmenleri arama çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, arama kurtarma çalışmalarında şu ana kadar 3 göçmenin hayatını kaybettiği, 3 göçmenin sağ kurtarıldığı belirtilirken, 1 göçmeni arama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı