Son dakika haber | Yunanistan, 7 göçmeni ellerini bağlayıp denize ölüme attı (2)
19.03.2021 12:58 | Son Güncelleme: 19.03.2021 13:06
Gelen son dakika haberlerine göre 3 KİŞİ ÖLDÜ, 3 KİŞİ SAĞ KURTARILDIİçişleri Bakanlığı, İzmir açıklarında Yunanistan'ın ölüme terk ettiği göçmenleri arama çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı.
3 KİŞİ ÖLDÜ, 3 KİŞİ SAĞ KURTARILDI
İçişleri Bakanlığı, İzmir açıklarında Yunanistan'ın ölüme terk ettiği göçmenleri arama çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, arama kurtarma çalışmalarında şu ana kadar 3 göçmenin hayatını kaybettiği, 3 göçmenin sağ kurtarıldığı belirtilirken, 1 göçmeni arama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı