Son dakika haber... Yunan Sahil Güvenliği ateş açtı, 3 yaralı
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Son dakika haber... Yunan Sahil Güvenliği ateş açtı, 3 yaralı

Son dakika haberleri: Yunan Sahil Güvenliği ateş açtı, 3 yaralı;MUĞLA'nın Marmaris ilçesi açıklarında, Yunan Sahil Güvenlik botundan ateş açılan motoryattaki 2 Türk ile Suriyeli uyruklu 1 kişi yaralandı.

11.08.2020 11:52 | Son Güncelleme: 11.08.2020 11:59

Yunan Sahil Güvenliği ateş açtı, 3 yaralı;

MUĞLA'nın Marmaris ilçesi açıklarında, Yunan Sahil Güvenlik botundan ateş açılan motoryattaki 2 Türk ile Suriyeli uyruklu 1 kişi yaralandı. Yaralılar, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Marmaris'e getirilip, tedavileri için hastaneye sevkleri sağlandı.

Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı'na, bugün saat 03.40 sıralarında, içinde 2'si Türk ile 1 Suriyeli kaçak göçmenin bulunduğu motoryata, ilçenin 7.2 deniz mili açığındaki Yunanistan'ın Rodos Adası çevresinde ateş açıldığı ihbarı geldi. Bunun üzerine bölgeye 112 Acil Servis ekibi, 4 Sahil Güvenlik botu, 1 Sahil Güvenlik Dalış Timi sevk edildi. Kolu kırık Suriyeli bir kaçak göçmen ile 1'inin durumu ağır 2 Türk vatandaşı ağır yaralı kurtarılıp, Marmaris'e getirildi. İlk müdahaleleri Sahil Güvenlik botunda yapılan yaralılar, burada hazır bekletilen ambulanslarla Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralılardan ayaktaki tedavisinin ardından taburcu edilen Suriye uyruklu Muhammed Abdo Kedura (21) sahil Güvenlik tarafından gözaltına alındı.

Açılan ateş sonucu yüzünde plastik mermi ile hafif yaralandığı öğrenilen Oğuzhan Türkcan (46) ise ilk müdahalesini ardından Muğla Devlet Hastanesi Plastik Cerrahi Servisi'ne sevk edildi. Diğer yaralı Tarhan Yaşlı'nın ise (36) Marmaris Devlet Hastanesi'nde yatırılarak, tedavisine devam edildiği bildirildi.

İsabet eden mermiler nedeniyle su alan motoryatın ise Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yedeklenmek istenirken battığı belirtildi.

Öte yandan Türk Sahil Güvenlik botları bölgeye ulaştığında Yunan Sahil Güvenlik unsurlarının olay yerinde olmadığının tespit edildiği bildirildi.

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Son dakika haber... Yunan Sahil Güvenliği ateş açtı, 3 yaralı

Kaynak: DHA

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