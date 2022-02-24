Yunan askeri 64 kaçak göçmeni ölüme terk etti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ

SAĞLIK

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yunan askeri 64 kaçak göçmeni ölüme terk etti

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Yunan askeri 64 kaçak göçmeni ölüme terk etti

Muğla'nın Bodrum ilçesinden Yunanistan'a yasadışı yollarla 3 ayrı botla geçmeye çalışan 64 göçmeni Türk karasularına iten Yunan askerleri mültecileri ölüme terk etti.

MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinden Yunanistan'a yasadışı yollarla 3 ayrı botla geçmeye çalışan 64 göçmeni Türk karasularına iten Yunan askerleri mültecileri ölüme terk etti. Türk sahil güvenlik ekiplerini ise mültecileri kurtardı.

Yunan Sahil Güvenlik ekibi tarafından 64 göçmen Yunan karasularına, Türk karasularına iterek ölüme terk edildi. Yunan sahil güvenlik ekiplerinin Türk karasularına mültecileri ittiği bilgisi alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri 64 kaçak göçmeni açık denizde kurtardı. 3 lastik bot içerisinde bulunan göçmenler işlemlerinin ardından göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

(Eren Ayhan/ İHA)

Yunan askeri 64 kaçak göçmeni ölüme terk etti

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Yunanistan, Yunan, Muğla, Türk, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title