Son dakika haber: Yüksekova'da METİ timine İran topraklarından roket atan 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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Son dakika haber: Yüksekova'da METİ timine İran topraklarından roket atan 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haber: Yüksekova'da METİ timine İran topraklarından roket atan 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yol araması yapan Mayın El Yapımı Patlayıcı Tespiti ve İmha (METİ) timine İran topraklarından roket atılması üzerine verilen karşılıkta 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yol araması yapan Mayın El Yapımı Patlayıcı Tespiti ve İmha (METİ) timine İran topraklarından roket atılması üzerine verilen karşılıkta 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden yapılan açıklamada, Yüksekova'da modüler beton duvar yapımında çalışan firmaların emniyetini almak üzere yol araması yapan METİ timine İran topraklarından roket atıldığı belirtildi.

Açıklamada, roket atışına verilen karşılık neticesinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği, birliklerde ise herhangi bir can kaybı yaşanmadığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

MSB: METİ timine roketle saldıran 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi
MSB: METİ timine roketle saldıran 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi
MSB: Hakkari Yüksekova'da yol araması yapan METİ timine İran topraklarından roket atılmış, verilen karşılık neticesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz...
MSB: Hakkari Yüksekova'da yol araması yapan METİ timine İran topraklarından roket atılmış, verilen karşılık neticesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz...
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Son dakika haber: Yüksekova'da METİ timine İran topraklarından roket atan 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Haberler
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