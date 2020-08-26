Son dakika haber! Yüksekova'da engelli çocuğa akülü tekerlekli sandalye yardımı Son dakika haberine göre Hakkari Gençlik ve Engelliler Derneği Başkanı Yavuz Aydoğdu, Yüksekova ilçesinde özel gereksinimli ve bedensel engelli Mehmet Emin Aykut'a akülü tekerlekli sandalye yardımında bulundu.

Hakkari Gençlik ve Engelliler Derneği Başkanı Yavuz Aydoğdu, Yüksekova ilçesinde özel gereksinimli ve bedensel engelli Mehmet Emin Aykut'a akülü tekerlekli sandalye yardımında bulundu.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Aydoğdu, Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan Aykut ailesini ziyaret ederek, akülü tekerlekli sandalyeyi teslim etti.

Aydoğdu, özel gereksinimli ve yürüme engelli olan Aykut'a akülü araba desteğinde bulunduklarını söyledi.

Dernek olarak engellilere yönelik desteklerini sürdürdüklerini belirten Aydoğdu, şunları kaydetti:

"İnandığımız yolda yürüyerek tüm engelli kardeşlerimize gönül vermek için daima hizmet vereceğiz ve hizmetlerde köprü olmaya devam edeceğiz. Mehmet Emin Aykut kardeşimizin yüzündeki mutluluğu ve dilindeki hayır duasını alarak onlara her zaman ve her yerde hizmet ve destek sözünü vererek, Hakkari ve çevresindeki bütün engelli ve ailelerimize ulaşmaya çalışacağız."

Aykut'un ailesi Aydoğdu'ya desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA