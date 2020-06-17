Son dakika haber | Yüksekova'da asfalt çalışmaları sürüyor
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Son dakika haber | Yüksekova'da asfalt çalışmaları sürüyor

Son dakika habere göre Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde mahalle yollarının asfaltlanması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Son dakika haber | Yüksekova'da asfalt çalışmaları sürüyor
17.06.2020 12:17 | Son Güncelleme: 17.06.2020 12:52

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde mahalle yollarının asfaltlanması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, çalışmaların yürütüldüğü alanda incelemede bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Doğramacı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kuruköy Caddesinde başlatılan çalışmaların yoğun şekilde devam ettiğini söyledi.

Caddede döküm öncesi son tabakanın serildiğini belirten Doğramacı, şunları kaydetti:

"Bilindiği üzere Kuruköy Caddemiz tüm vatandaşlarımız tarafından yoğun bir şekilde kullanılan bir yolumuz. İlk olarak çalışmalarımızı burada başlattık. Caddemizde herkesin de merak ettiği SSB olarak adlandırılan (Silindirle Sıkıştırılmış Beton) çalışmamızı tamamlayacağız. Tabii ki bu yolumuz dışında yaklaşık 32 kilometrelik bir yol ağında bu çalışmalarımız devam edecek. Allahın izniyle 4 ay sonra bütün yollarımız bitmiş olacak. Hiç kimse merak etmesin, şüphe etmesin işimizin başındayız ve yakından takip ediyoruz. Güzel bir iş olacak. Bölgeye yeni bir anlayışı beraberinde getirecek güzel bir işe başladık. Herkes bize inansın, bize güvensin iş bittiği zaman bütün vatandaşlarımız işin son halini gördüklerinde, daha güzel bir çalışmanın olduğunu göreceklerdir. Tüm ekiplerimizle süreci, işi ve firmayı da takip ediyoruz. Halkımıza hayırlı uğurlu olsun."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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