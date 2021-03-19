Son dakika haber | Yüksekova'da 204 kilo 200 gram eroin ele geçirildi
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Son dakika haber | Yüksekova'da 204 kilo 200 gram eroin ele geçirildi

19.03.2021 19:09 | Son Güncelleme: 19.03.2021 19:15
Son dakika haber | Yüksekova'da 204 kilo 200 gram eroin ele geçirildi

Son dakika haberler: Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 204 kilo 200 gram eroin ele geçirildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 204 kilo 200 gram eroin ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğünce ilçede yapılan istihbari çalışmalar neticesinde operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda ekipler 204 kilo 200 gram eroin maddesi ele geçirdi. Şüpheli 1 şahıs hakkında ise adli tahkikata başlatıldığı öğrenildi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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