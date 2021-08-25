Son dakika haber! Yüklenen yükü taşıyamayan atın sopayla dövülmesi kamerada
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Son dakika haber! Yüklenen yükü taşıyamayan atın sopayla dövülmesi kamerada

Son dakika haber! Yüklenen yükü taşıyamayan atın sopayla dövülmesi kamerada
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri... Silivri'de yüklenen yüzlerce kiloluk yükü taşıyamayan at, sahipleri tarafından dövüldü.

Silivri'de yüklenen yüzlerce kiloluk yükü taşıyamayan at, sahipleri tarafından dövüldü. O üzücü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğlen saatlerinde Silivri'de meydana geldi. Bir atın sırtına yüzlerce kilo ağırlığında yük yükleyen sahipleri, atın yorulup durmasını kabullenmedi. Hayvanın tekrardan yola devam etmesini isteyen şahıslar, at yola devam etmeyince sopa ile hayvanı dövmeye başladı. Bir süre sonra yediği dayağa dayanamayan hayvan, yoluna devam etmek zorunda kalırken, sahipleriyse hiçbir şey olmamış gibi atın peşinden gitti. Atın sahipleri tarafından dövüldüğü o üzücü anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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