Son dakika haber: Yukatel Denizlispor, Çaykur Rizespor maçı için ilk çalışmasını yaptı
Son dakika haberleri: Süper Lig'de 28 Haziran Pazar günü Çaykur Rizespor'a konuk olacak Yukatel Denizlispor, maçın hazırlıklarına başladı.
22.06.2020 22:49 | Son Güncelleme: 22.06.2020 23:24
Süper Lig'de 28 Haziran Pazar günü Çaykur Rizespor'a konuk olacak Yukatel Denizlispor, maçın hazırlıklarına başladı.
Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Uygun yönetimindeki antrenmanda yeşil-siyahlı futbolcular, ısınma ve koordinasyon çalışmalarının ardından taktik çalıştı.
Denizlispor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: AA