Son dakika! TEKİRDAĞ'DA TRENİN YAYAYA ÇARPTIĞI AN KAMERADA - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika! TEKİRDAĞ'DA TRENİN YAYAYA ÇARPTIĞI AN KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: TEKİRDAĞ'ın Muratlı ilçesinde, hemzemin geçitte yük treninin çarptığı Mutlu Şeker(39), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

TEKİRDAĞ'ın Muratlı ilçesinde, hemzemin geçitte yük treninin çarptığı Mutlu Şeker(39), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Kaza, sabah saatlerinde Muratlı ilçesinin Saat Kulesi mevkisinde bulunan hemzemin geçit üzerinde meydana geldi. Mutlu Şeker, bariyerleri kapalı olan hemzemin geçit üzerinden karşıya geçmek isterken, Kapıkule-İstanbul seferini yapan yük treni çarptı. Şiddetli çarpma ile ağır yaralanan Şeker, gelen sağlık ekipleri tarafından Muratla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şeker, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Trenin Şeker'e çarptığı anlar güvenlik kameralarına yansıyan kazanın ardından tren makinistleri ifadelerine başvurulmak üzere emniyete götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Son dakika! TEKİRDAĞ'DA TRENİN YAYAYA ÇARPTIĞI AN KAMERADA

Son dakika! TEKİRDAĞ'DA TRENİN YAYAYA ÇARPTIĞI AN KAMERADA

Son dakika! TEKİRDAĞ'DA TRENİN YAYAYA ÇARPTIĞI AN KAMERADA

Son dakika! TEKİRDAĞ'DA TRENİN YAYAYA ÇARPTIĞI AN KAMERADA

Son dakika! TEKİRDAĞ'DA TRENİN YAYAYA ÇARPTIĞI AN KAMERADA

Son dakika! TEKİRDAĞ'DA TRENİN YAYAYA ÇARPTIĞI AN KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Kaza, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title